Valorizzazione del patrimonio culturale locale | 6 milioni per 6 progetti

La Regione Toscana ha destinato un cofinanziamento di 6 milioni di euro, proveniente dai fondi Pr Fesr, per sostenere sei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale locale. Questi interventi coinvolgono l’Ecosistema culturale Valdera nord-Monte Pisano, composto dai Comuni di Calcinaia, Bientina, Buti e Vicopisano. La misura mira a promuovere e preservare il patrimonio culturale della zona, favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio.

Dai riti alle infiorate, Unpli censisce patrimonio immateriale italiano - (Adnkronos) – Oltre trentamila elementi di patrimonio culturale censiti: riti, tradizioni, prodotti locali, manifestazioni, infiorate e cortei storici. msn.com

Unipli, via al primo censimento/mappatura del patrimonio immateriale italiano. “Le nostre radici” - Al via l’iniziativa dell’Unione nazionale delle Pro Loco. repubblica.it

Buona formazione agli studenti e ai docenti del corso ITS di valorizzazione del patrimonio enogastronomico. Che i discenti possano provare la gioia di imparare e la gratificazione di lavorare con la consapevolezza di essere adeguatamente preparati! Agribusi - facebook.com facebook

L’intelligenza artificiale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 3 e 4 dicembre 2025 - Aula 31 - Campus di Pescara unich.it/eventi/viperc-… x.com

