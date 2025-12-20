Valorizzazione del patrimonio culturale locale | 6 milioni per 6 progetti
La Regione Toscana ha destinato un cofinanziamento di 6 milioni di euro, proveniente dai fondi Pr Fesr, per sostenere sei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale locale. Questi interventi coinvolgono l’Ecosistema culturale Valdera nord-Monte Pisano, composto dai Comuni di Calcinaia, Bientina, Buti e Vicopisano. La misura mira a promuovere e preservare il patrimonio culturale della zona, favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio.
