Capitale Italiana del Mare 2026 | Ancona lancia l' avviso pubblico per i progetti di valorizzazione dell' identità marinara

Da anconatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ancona ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a enti, associazioni e imprese per proporre iniziative volte a valorizzare l’identità marinara della città. L’obiettivo è rafforzare il legame tra mare, cultura e economia, promuovendo progetti che evidenzino il ruolo storico e sociale di Ancona come Capitale Italiana del Mare 2026. L’iniziativa mira a coinvolgere diverse realtà per valorizzare il patrimonio marittimo locale.

Il Comune di Ancona lancia un avviso rivolto a soggetti pubblici, privati, associazioni e imprese interessati a proporre progetti in grado di valorizzare l’identità marinara della città e il rapporto tra mare, economia, cultura e comunità. L’iniziativa, che tende a rafforzare il ruolo della città. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fiumicino si candida a Capitale Italiana del Mare 2026

Leggi anche: Gaeta ufficializza la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Avviso per la presentazione di progetti: Taranto candidata a «Capitale italiana del Mare» 2026; ANCHE TERRACINA PUNTA AL TITOLO DI CAPITALE ITALIANA DEL MARE 2026; Futuro, cultura e territorio: Livorno si candida a diventare 'Capitale Italiana del Mare 2026'; Fiumicino si candida a “Capitale italiana del mare 2026”.

capitale italiana mare 2026Policoro (MT), il Comune si candida a Capitale italiana del Mare 2026 - Il 15 gennaio incontro pubblico per raccogliere idee da cittadini, enti e operatori locali. trmtv.it

capitale italiana mare 2026Fiumicino si candida a Capitale italiana del mare 2026 - Il Comune avvia il percorso per partecipare al bando nazionale promosso dal Ministero per le Politiche del Mare. rainews.it

capitale italiana mare 2026Articoli con argomento: ‘Capitale del Mare’ - Il 15 gennaio incontro pubblico per raccogliere idee da cittadini, enti e operatori locali. trmtv.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.