Capitale Italiana del Mare 2026 | Ancona lancia l' avviso pubblico per i progetti di valorizzazione dell' identità marinara

Il Comune di Ancona ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a enti, associazioni e imprese per proporre iniziative volte a valorizzare l’identità marinara della città. L’obiettivo è rafforzare il legame tra mare, cultura e economia, promuovendo progetti che evidenzino il ruolo storico e sociale di Ancona come Capitale Italiana del Mare 2026. L’iniziativa mira a coinvolgere diverse realtà per valorizzare il patrimonio marittimo locale.

Il Comune di Ancona lancia un avviso rivolto a soggetti pubblici, privati, associazioni e imprese interessati a proporre progetti in grado di valorizzare l'identità marinara della città e il rapporto tra mare, economia, cultura e comunità. L'iniziativa, che tende a rafforzare il ruolo della città.

