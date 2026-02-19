Ancona-Roma in treno? Dal 24 febbraio per 12 giorni sui bus o si passa da Bologna
Per un guasto alla linea ferroviaria, Ancona-Roma sarà interrotta dal 24 febbraio per 12 giorni. Durante questo periodo, i passeggeri dovranno usare gli autobus o passare per Bologna per raggiungere la capitale. La rottura di un treno ha causato l’interruzione, creando disagi a chi deve muoversi tra le due città. Le autorità hanno messo in atto percorsi alternativi, ma le partenze saranno più lunghe del solito. La situazione coinvolge studenti, lavoratori e turisti in viaggio.
ANCONA S’annunciano 12 giorni complicati per i pendolari e i viaggiatori occasionali che utilizzano il treno tra Ancona e Roma. Dal 24 febbraio, martedì della prossima settimana, a sabato 7 marzo la circolazione ferroviaria sulla linea Orte-Falconara risentirà dei lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico, destinati a migliorare il servizio ed accorciare i tempi di percorrenza. I cantieri, concentrati nel tratto tra Castelplanio e Albacina, comporteranno cancellazioni parziali per i treni Intercity e la soppressione totale dei Frecciargento della tratta Ravenna-Roma, al momento il collegamento ferroviario più veloce tra le Marche e la capitale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
