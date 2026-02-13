Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile 2026 come aiutare la ricerca

Oggi Milano ospita l’evento della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile 2026, dove si raccolgono fondi e sensibilizzazione per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici, che colpiscono oltre 50 tipi diversi di malattie rare. Tra le iniziative, si evidenzia una campagna di donazioni online che permette anche alle famiglie di contribuire direttamente alla sperimentazione di nuovi trattamenti. I tumori pediatrici richiedono cure altamente specializzate e un approccio multidisciplinare, e questa giornata mira a raccogliere risorse per migliorare le terapie e ridurre le conseguenze a lungo termine.

I tumori pediatrici includono oltre 50 diverse malattie rare che richiedono protocolli di cura altamente specializzati e approcci multidisciplinari. La loro rarità comporta difficoltà diagnostiche e ostacoli nello sviluppo di studi clinici dedicati. La collaborazione tra i diversi centri è fondamentale per garantire diagnosi più rapide e precise e terapie mirate anche per i casi più complessi. La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi per questi tumori ha raggiunto livelli incoraggianti, oltre l’80%. Rimane tuttavia ancora molto lavoro da fare per garantire terapie sempre più precise, efficaci e sicure per tutti i piccoli pazienti e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

