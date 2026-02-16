Al Grande ospedale metropolitano celebrata la Giornata mondiale contro il cancro infantile

Al Grande Ospedale Metropolitano, si è svolta ieri la Giornata mondiale contro il cancro infantile, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta alle forme più aggressive della malattia nei bambini. Durante l’evento, medici e familiari hanno condiviso storie di speranza e sfide quotidiane, mentre alcuni bambini hanno disegnato quadri per esprimere il loro coraggio.

Una ricorrenza che ogni 15 febbraio richiama l'attenzione su una battaglia silenziosa ma profondamente presente nella vita di tante famiglie. Circa 2.500 giovani vite ogni anno ricevono una diagnosi oncologica Al Gom si è celebrata ieri la Giornata mondiale contro il cancro infantile, un momento intenso di riflessione, consapevolezza e impegno condiviso. Una ricorrenza che ogni 15 febbraio richiama l'attenzione su una battaglia silenziosa ma profondamente presente nella vita di tante famiglie.Il tema scelto quest'anno, "From challenge to change", invita a trasformare le difficoltà in opportunità concrete di miglioramento nella ricerca, nella cura e nel sostegno ai pazienti più piccoli e ai loro cari.