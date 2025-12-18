Ancelotti Botafogo è già finita! C’è la rescissione con il club dopo alcune frazioni interne Le sue parole | Le decisioni non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche
È ufficiale: la collaborazione tra Davide Ancelotti e il Botafogo si è conclusa. Dopo alcune tensioni interne, il tecnico ha deciso di rescindere il contratto, lasciando i tifosi e la squadra senza certezze. Le parole di Ancelotti sottolineano come le decisioni non sempre siano chiare in pubblico, ma la separazione è ormai definitiva. Un capitolo si chiude, aprendo nuove strade per il futuro.
Ancelotti Botafogo, è già finita! C’è la rescissione con il club dopo alcune frazioni interne. Il messaggio di addio del tecnico È ufficiale la separazione tra Davide Ancelotti e il Botafogo. L’annuncio è arrivato in mattinata, ma la notizia era nell’aria già da ore, dopo le indiscrezioni circolate nella serata di ieri su frizioni sempre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Ancelotti criptico dopo l’esonero dal Botafogo: “Non sempre si può spiegare”. A cosa si riferisce
Leggi anche: Davide Ancelotti esonerato dal Botafogo: il club brasiliano lo licenzia dopo appena cinque mesi
Davide Ancelotti va al Botafogo: tutti i dettagli della nuova avventura senza nazionale - È tutto pronto, Davide Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Botafogo. corrieredellosport.it
Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo: il comunicato ufficiale - Dopo le voci dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo. corrieredellosport.it
Davide Ancelotti al Botafogo: fumata bianca in arrivo - Assistente del padre Carlo Ancelotti negli ultimi anni, avrebbe accettato l'offerta di allenare l'Alvinegro. tuttosport.com
Finisce così, dopo soli 5 mesi, l'avventura di Davide Ancelotti, figlio di Carlo, sulla panchina del Botafogo. L'ex Napoli infastidito da una decisione del club. - facebook.com facebook
#DavideAncelotti, addio al #Botafogo: “Le decisioni non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.