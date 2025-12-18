Ancelotti Botafogo è già finita! C’è la rescissione con il club dopo alcune frazioni interne Le sue parole | Le decisioni non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche

È ufficiale: la collaborazione tra Davide Ancelotti e il Botafogo si è conclusa. Dopo alcune tensioni interne, il tecnico ha deciso di rescindere il contratto, lasciando i tifosi e la squadra senza certezze. Le parole di Ancelotti sottolineano come le decisioni non sempre siano chiare in pubblico, ma la separazione è ormai definitiva. Un capitolo si chiude, aprendo nuove strade per il futuro.

