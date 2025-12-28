A 28 anni è sbocciato il nuovo Neres | è lui l’uomo copertina che bussa alle porte del Brasile di Ancelotti
A Cremona l’attesa è per David Neres protagonista principale della Supercoppa e della seconda versione del Napoli scudettato, la versione che ha funzionato. È lui l’uomo nuovo della squadra di Conte, persino più di Hojlund che pure ha impressionato soprattutto per la capacità di metamorfosi e di saper adattarsi alle esigenze. Ecco cosa scrive di Neres il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: David Neres. È lui, il volto del momento. La freccia, il mago, la fantasia. I gol: 3 a Riyadh, uno in semifinale e una magnifica doppietta in finale al culmine di una partita abbellita con lampi di pura classe brasiliana e ferocia leccese (made in Conte). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
