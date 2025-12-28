A Cremona l’attesa è per David Neres protagonista principale della Supercoppa e della seconda versione del Napoli scudettato, la versione che ha funzionato. È lui l’uomo nuovo della squadra di Conte, persino più di Hojlund che pure ha impressionato soprattutto per la capacità di metamorfosi e di saper adattarsi alle esigenze. Ecco cosa scrive di Neres il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: David Neres. È lui, il volto del momento. La frec­cia, il mago, la fan­ta­sia. I gol: 3 a Riyadh, uno in semi­fi­nale e una magni­fica dop­pietta in finale al cul­mine di una par­tita abbel­lita con lampi di pura classe bra­si­liana e fero­cia lec­cese (made in Conte). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A 28 anni è sbocciato il nuovo Neres: è lui l’uomo copertina che bussa alle porte del Brasile di Ancelotti

