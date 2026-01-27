' Le maschere' del Balletto del Sud a Mola di Bari tra ninnoli e porcellane

A Mola di Bari, il Balletto del Sud presenta «Le maschere», uno spettacolo che unisce danza e tradizione. L’evento si svolge domenica 1 febbraio con due recite, alle 18 e alle 20, offrendo un’occasione per apprezzare l’arte in un contesto culturale ricco di storia e fascino.

A Mola di Bari è già Carnevale con la danza del Balletto del Sud, ospite con lo spettacolo «Le maschere» domenica 1 febbraio, in doppia recita (ore 18 e ore 20.30), al Teatro van Westerhout per le stagioni dell'Agìmus dirette da Piero Rotolo. Coreografato da Fredy Franzutti su musiche di Mozart.

