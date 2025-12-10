Sanremo 2026 ecco i sei finalisti per Sanremo Giovani Trionfano i talent con Amici di Maria De Filippi Filippucci Senza Cri Antonia e X Factor Bove

Sanremo 2026 si avvicina e i sei finalisti di Sanremo Giovani sono stati annunciati dopo la semifinale trasmessa su Rai Due. I talent di “Amici di Maria De Filippi” e “X Factor” dominano la scena, portando sul palco artisti come Filippucci, Senza Cri, Antonia e Bove. Ora si attende l’ultima fase prima dell’ingresso nel prestigioso palco dell’Ariston.

Il dado è tratto. La Semifinale di Sanremo Giovani, andata in onda ieri martedì 9 dicembre su Rai Due e condotto da Gianluca Gazzoli, ha incoronato i sei finalisti di “Sarà Sanremo”, ultimo appuntamento prima di approdare sul Palco dell’Ariston. La Finalissima andrà in onda domenica 14 dicembre in prima serata su Rai Uno. Sul del Teatro del Casinò di Sanremo, il 14 dicembre in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Rai Radio2 e RaiPlay) saranno Antonia con “Luoghi Perduti”, Angelica Bove con “Mattone”, Nicolò Filippucci con “Laguna”, Seltsam con “Scusa Mamma”, Senza Cri con “Spiagge” e Welo con “Emigrato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

