Amici 25 registrazione 19 Febbraio 2026 | le anticipazioni

Il 19 febbraio 2026, la registrazione di Amici 25 ha portato l’aggiunta di nuovi concorrenti al Serale, a causa di una selezione più ampia rispetto alle passate edizioni. Durante l’evento, sono stati presentati cinque studenti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a sfidarsi sul palco. La puntata ha anche mostrato alcune prove di canto e ballo, che hanno incuriosito i fan. La competizione si fa più intensa, mentre i giudici si preparano a valutare i prossimi talenti.

Amici 25 entra nella fase più delicata e la registrazione del 19 Febbraio 2026 aggiunge nuovi volti al Serale. Le anticipazioni raccontano un pomeriggio ricco di spunti: dalla scelta di giudici particolari alle esibizioni che dividono, fino alle prove che possono spostare l'attenzione su singoli allievi. In mezzo, il tema che pesa su tutti: le maglie dorate sono poche e ogni settimana può diventare decisiva.