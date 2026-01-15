Il 15 gennaio 2026 si è conclusa la registrazione di Amici 25, offrendo spunti importanti sulle puntate future. Le anticipazioni indicano che questa registrazione ha messo in luce alcuni momenti significativi, fondamentali per comprendere l’andamento del programma. Di seguito, analizziamo le principali novità e gli aspetti salienti emersi durante questa fase preparatoria.

È terminata la registrazione di Amici 25 di giovedì 15 gennaio 2026 e le anticipazioni fanno capire che si tratta di una puntata ricca di passaggi chiave. In studio sono arrivati giudici esterni per le gare, un ospite musicale e nuovi aggiornamenti sulle sfide, mentre canto e ballo hanno prodotto classifiche che fanno già discutere. Con il Serale che si avvicina, ogni esibizione diventa un banco di prova e anche il semplice “ultimo posto” indicato dai professori può cambiare l’umore della settimana. Veronica Peparini manda a casa Paola: si sfoga l’ex allieva Amici, registrazione 15 Gennaio 2026: giudici e ospite musicale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, registrazione 15 Gennaio 2026: le anticipazioni

