Amici 25 registrazione 12 Febbraio 2026 | le anticipazioni

La registrazione di Amici 25 si è tenuta il 12 febbraio 2026. La puntata andrà in onda domenica 15 febbraio alle 14:00 su Canale 5. I concorrenti si sono preparati per la nuova sfida, mentre i fans aspettano con ansia di scoprire chi entrerà nella prossima fase del talent.

Amici 25 torna con la registrazione del 12 Febbraio 2026, che vedremo domenica 15 febbraio dalle 14:00 su Canale 5. In puntata spazio alle due classifiche, con una gara canto ridotta a sei allievi e una gara ballo altrettanto selezionata. Poi arriva il momento più atteso: chi prova a conquistare la maglia del Serale e chi ce la fa davvero, tra “sì” immediati, “no” pesanti e ripetute esibizioni. Cambiano le regole per il Serale di Amici 25 Amici, registrazione 12 Febbraio 2026: quando va in onda e gli ospiti. In qualità di giudici erano presenti Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

