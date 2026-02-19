Amiche travolte e uccise insieme Esce dal carcere chi le ha investite

Giò e Mile sono state investite e uccise mentre camminavano verso una festa a Brivio, causando grande dolore tra le loro famiglie. L’autore dell’incidente, Jan Krzystof Lewandowski, 34 anni, è stato arrestato e ha trascorso cinque mesi in carcere, prima a Pescarenico e poi a San Vittore. Ora, dopo il trasferimento in una comunità di accoglienza, ha lasciato il carcere senza scontare l’intera pena. Le due ragazze, amiche inseparabili di 21 anni, stavano attraversando la strada quando è avvenuto l’incidente.

Chi ha investito e ucciso Giò e Mile non è più in carcere. Dopo cinque mesi di prigione, prima a Pescarenico e poi a San Vittore, è stato trasferito in una comunità di accoglienza Jan Krzystof Lewandowski, il 34enne polacco che la sera dello scorso 20 settembre a Brivio ha travolto Giorgia Cagliani e Milena Marangon, inseparabili amiche di 21 anni di Paderno d'Adda che stavano camminando a bordo strada per andare alla festa del paese. Jan era al volante di un furgone Vw Caddy. Guidava da 14 ore consecutive o quasi salvo una breve pausa per la cena, viaggiava a 81 chilometri all'ora nonostante il limite dei 70 ed è risultato sotto l'effetto di stupefacenti, cannabis nella fattispecie.