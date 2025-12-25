Travolte e uccise da un furgone | l' autista lascia il carcere Era risultato positivo al narcotest

Via libera agli arresti domiciliari per Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco che, la sera del 20 settembre, alla guida del suo carro attrezzi Volkswagen, ha investito e ucciso le due amiche 21enni Giorgia Cagliani e Milena Marangon mentre andavano alla festa del paese di Brivio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Travolte e uccise da un furgone: l'autista lascia il carcere. Era risultato positivo al narcotest Leggi anche: «Giorgia e Milena erano in fila indiana a bordo strada quando sono state travolte e uccise». L'autista (positivo alla cannabis) rimane in carcere Leggi anche: Le due amiche travolte e uccise. Investitore positivo alla droga: si profila una battaglia di perizie Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scende dall'auto per un guasto: uomo travolto e ucciso da un furgone; Reggio Emilia, auto travolge e uccide un pedone a Casalgrande: autista in fuga; Investito all'alba: chi era la vittima di Maruggio. Esce dal carcere il conducente del furgone che a settembre a Brivio travolse e uccise Giorgia Cagliani e Michela Marangon - Accolta la richiesta dei domiciliari avanzata dagli avvocati di Krzysztof Jan Lewandowski, ma gli dovrà essere applicato il bracciale elettronico in attesa del processo che prenderà il via a febbraio ... msn.com

Ragazze travolte e uccise, autista positivo al narcotest - E' risultato positivo al narcotest e ha trascorso la notte in cella in attesa della convalida del provvedimento restrittivo, prevista per domani, l'autista del furgone arrestato per la morte di Milena ... ansa.it

Amiche 21enni uccise da un furgone a Brivio, l’autista positivo al narcotest - Doveva essere una serata spensierata di fine estate quella di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni di Paderno d’Adda. blitzquotidiano.it

Oggi a "Tutta la Città ne parla" su Rai Radio 3 è stato approfondito il tema della sicurezza stradale e dell'aumento delle vittime, soprattutto persone a piedi - in gran parte travolte e uccise sulle strisce pedonali e sui marciapiedi - e in bicicletta, con un gran num - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.