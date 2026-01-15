Amiche travolte Il conducente resta in carcere

Un autotrasportatore coinvolto in un incidente mortale che ha travolto due amiche rimane in carcere, poiché non sono disponibili braccialetti elettronici per la sua detenzione domiciliare. L’uomo è stato arrestato e la situazione giudiziaria è ancora in fase di valutazione. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei casi di responsabilità stradale e sulla disponibilità di strumenti alternativi alla detenzione tradizionale.

Mancano braccialetti elettronici, l’autotrasportatore che ha investito e ucciso Mile e Giò resta in carcere. È ancora detenuto a San Vittore Krzysztof Lewandowski, il cittadino polacco di 34 anni che la sera del 20 settembre scorso a Brivio ha travolto e ucciso Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due inseparabili amiche 21enne di Paderno d’Adda. Avrebbe dovuto lasciare il carcere per essere trasferito il 7 gennaio ai domiciliari in una struttura di accoglienza, perché in Italia non ha altri che possano ospitarlo. Non può però lasciare il carcere senza braccialetto elettronico, per il rischio che fugga dall’Italia, solo che al momento non ci sono più dispositivi disponibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amiche travolte. Il conducente resta in carcere Leggi anche: Amiche travolte. Autista subito a processo Leggi anche: Amiche travolte. L’investitore va in comunità La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Amiche travolte. Il conducente resta in carcere; Brivio, travolse e uccise Giorgia Cagliani e Milena Marangon: l’autista del furgone a processo con l’abbreviato. Amiche travolte. Il conducente resta in carcere - Mancano braccialetti elettronici, l’autotrasportatore che ha investito e ucciso Mile e Giò resta in carcere. ilgiorno.it

Giorgia e Milena, amiche inseparabili travolte e uccise: droga e i dubbi sui test al conducente - Lecco, 28 settembre 2025 – Si è fumato una canna, ma qualche giorno prima, dell’incidente, non qualche ora. ilgiorno.it

