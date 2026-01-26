Elettra Lamborghini fa l'aerosol sul tapis roulant | a cosa serve il trattamento per prepararsi a Sanremo

Elettra Lamborghini si sta sottoponendo a un trattamento che combina aerosolterapia e esercizio sul tapis roulant, in vista di Sanremo 2026. Questa strategia mira a migliorare la salute delle vie respiratorie, favorendo resistenza e benessere. La pratica, sempre più adottata tra gli artisti, permette di prepararsi al meglio per le performance, garantendo una buona condizione fisica e vocale.

