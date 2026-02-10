Metropolitana tapis roulant funicolare Salis | Ecco i progetti che rischiano il blocco

La città di Genova rischia di perdere tre grandi lavori pubblici. La prosecuzione della metropolitana, il tapis roulant tra Erzelli e l’aeroporto e la funicolare per gli Erzelli sono fermamente in bilico a causa dei mancati fondi da parte del governo. Il Comune si prepara a confrontarsi con i ritardi e le incertezze, mentre i cantieri restano bloccati.

Prosecuzione della metropolitana, tapis roulant tra la stazione di Erzelli e l'aeroporto, e infine funicolare per gli Erzelli: sono queste le tre opere che preoccupano il Comune di Genova a causa dei definanziamenti del governo. Grave anche la situazione delle infrastrutture, un dossier complesso.

