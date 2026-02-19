Amazon replica alle accuse della FIlt Cisl | Non è la verità del centro di distribuzione di San Salvo

Amazon risponde alle accuse della Filt-Cisl, sostenendo che le affermazioni non rispecchiano la realtà del centro di distribuzione di San Salvo. La società spiega che le condizioni di lavoro sono conformi agli standard e che non ci sono criticità segnalate dai dipendenti. La discussione è nata dopo alcune lamentele riguardanti orari e carichi di lavoro. Nei prossimi giorni, si attendono ulteriori chiarimenti da entrambe le parti. La questione continua a tenere banco tra i lavoratori e l’azienda.

L'azienda spiega che i temi sollevati sulla stampa non sono stati menzionati durante l'incontro della scorsa settimana con la sigla sindacale e ribatte punto per punto "Quanto affermato dal rappresentante di Filt-Cisl non corrisponde alla realtà operativa del centro di distribuzione di San Salvo". Così Amazon replica alle accuse lanciate dal sindacato sulle "relazioni non proprio industriali". In una nota, i rappresentanti aziendali si dicono "sorpresi che queste presunte criticità vengano sollevate pubblicamente attraverso un comunicato stampa, considerato che solo la settimana scorsa si è tenuto un incontro con la medesima sigla sindacale durante il quale nessuno di questi temi è stato menzionato.