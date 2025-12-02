Amazon trasforma centro di distribuzione di Castel San Giovanni nel primo centro resi d' Italia

Roma, 2 dic. (AdnkronosLabitalia) - Amazon annuncia la riconversione del suo centro di distribuzione di Castel San Giovanni (Piacenza) - il primo aperto in Italia nel 2011 - nel primo centro dell'azienda dedicato ai resi dei clienti nel Paese. La trasformazione di questo hub, specializzato nella gestione dei resi di prodotti di piccole dimensioni, rappresenta una tappa significativa nell'impegno di Amazon verso una gestione responsabile delle risorse. Il progetto ha permesso di rinnovare e riconfigurare il centro - che in precedenza utilizzava tecnologie ormai obsolete rispetto a quelle adottate negli altri siti Amazon nel Paese - introducendo un modello tecnologicamente avanzato e confermando il ruolo strategico del sito all'interno della rete logistica europea di Amazon. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Amazon trasforma centro di distribuzione di Castel San Giovanni nel primo centro resi d'Italia

