Topolino – Sul numero 3655 del magazine debutta la versione a fumetti di Alberto Angela nella storia Topolino e l’enigma di Topokli Tepe

Sul numero 3655 di Topolino, in edicola dal 10 dicembre, debutta la versione a fumetti di Alberto Angela con la storia “Topolino e l’enigma di Topokli Tepe”. Un’avventura che unisce il mondo della Disney a temi di scoperta e mistero, offrendo ai lettori un’esperienza coinvolgente e educativa.

Topolino  3655  – disponibile a partire da  mercoledì 10 dicembre  in edicola, fumetteria, su  Panini.it  – accoglie tra le sue pagine, per la prima volta, un ospite d’eccezione:  Alberto Angela, che per l’occasione diventa  Albert Quarky, protagonista – accanto a Topolino, Pippo e al Professor Zapotec – di un’avventura che intreccia divulgazione e archeologia a spasso nel tempo. La storia in due parti  Topolino e l’enigma di Topokli Tepe  – scritta da  Sergio Badino  su disegni di  Giampaolo Soldati  – conduce i lettori in un viaggio nel passato alla scoperta di un antico tempio-labirinto ispirato al misterioso sito archeologico di Göbekli Tepe. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

