Topolino – Sul numero 3655 del magazine debutta la versione a fumetti di Alberto Angela nella storia Topolino e l’enigma di Topokli Tepe

Sul numero 3655 di Topolino, in edicola dal 10 dicembre, debutta la versione a fumetti di Alberto Angela con la storia “Topolino e l’enigma di Topokli Tepe”. Un’avventura che unisce il mondo della Disney a temi di scoperta e mistero, offrendo ai lettori un’esperienza coinvolgente e educativa.

Topolino 3655 – disponibile a partire da mercoledì 10 dicembre in edicola, fumetteria, su Panini.it – accoglie tra le sue pagine, per la prima volta, un ospite d’eccezione: Alberto Angela, che per l’occasione diventa Albert Quarky, protagonista – accanto a Topolino, Pippo e al Professor Zapotec – di un’avventura che intreccia divulgazione e archeologia a spasso nel tempo. La storia in due parti Topolino e l’enigma di Topokli Tepe – scritta da Sergio Badino su disegni di Giampaolo Soldati – conduce i lettori in un viaggio nel passato alla scoperta di un antico tempio-labirinto ispirato al misterioso sito archeologico di Göbekli Tepe. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Topolino – Sul numero 3655 del magazine debutta la versione a fumetti di Alberto Angela nella storia “Topolino e l’enigma di Topokli Tepe”

Topolino, Alberto Angela diventa un fumetto - Il divulgatore scientifico diventa un fumetto e protagonista di una delle storie del celebre settimanale, ... Si legge su msn.com

Alberto Angela diventa Albert Quaky nel prossimo numero di Topolino - La storia in edicola da domani è ispirata al misterioso sito archeologico di Göbekli Tepe: "Bello raccontarvi i segreti di quest’epoca così lontana" ... Lo riporta torinoggi.it

Il magazine Topolino, nel numero 3655 disponibile da oggi, accoglie per la prima volta tra le sue pagine un ospite d’eccezione: Alberto Angela, che per l’occasione diventa Albert Quarky. È protagonista, accanto a Topolino, Pippo e al professor Zapotec, di u - facebook.com Vai su Facebook

Dopo Piero Angela, anche Alberto arriva su Topolino in versione paperizzata. Nel numero disponibile da oggi, mercoledì 10 dicembre, Albert Quarky affianca Topolino, Pippo in un viaggio nel tempo grazie alla macchina del Professor Zapotec. Sergio Badino ( Vai su X