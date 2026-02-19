Altro trionfo per i Flying Donkeys Battuto un Ferrara impegnativo

I Flying Donkeys hanno conquistato un’altra vittoria, questa volta contro Ferrara, in una partita difficile. La squadra ha mostrato grande determinazione e ha mantenuto il controllo del gioco fin dall’inizio. Ferrara ha tentato di reagire, ma gli empolesi hanno risposto con precisione e velocità. Questa vittoria conferma la buona forma del team, che continua a portare avanti un cammino senza sconfitte nelle prime giornate di ritorno del campionato di Serie B. I tifosi guardano con fiducia alle prossime sfide.

Ancora un successo per l'Hockey Empoli, che anche in queste prime giornate di ritorno del girone C di Serie B, sta dimostrando quando di buono fatto nell'andata, chiusa con tutte vittorie e una sola sconfitta, lo scontro diretto al vertice contro la capolista Scomed Bomporto. Nello scorso weekend, infatti, i Flying Donkeys hanno regolato 7-1 al Pala Aramini i Ferrara Warriors, nonostante l'assenza dei due elementi più importanti Matteo Carboncini (influenzato) e Giampaolo Bastianoni (impegnato nel Campionato Under 18 con Civitavecchia). Sono andati a segno Simonelli e Cecchi con una doppietta, Michi, Bellè e Bertini con una marcatura singola.