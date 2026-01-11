Pielle altro trionfo | asfalta Ferrara 94-79 e resta da sola in testa alla classifica

La Pielle Livorno inaugura il 2026 con una vittoria casalinga contro Ferrara, conclusa con il punteggio di 94-79. La squadra si conferma in testa alla classifica grazie a una prestazione solida e ben organizzata. Un risultato importante che rafforza la posizione in campionato, dimostrando continuità e impegno nel percorso stagionale.

Livorno, 12 gennaio 2026 – Grande prestazione della Pielle Livorno che nella prima del 2026 in casa supera Ferrara con un netto 94-79. Un distacco che forse non racconta appieno il dominio dei biancoazzurri sulla gara, controllata dal primo all’ultimo minuto nonostante una formazione ospite combattiva e con un Pierotti sugli scudi (uscito tra gli applausi del PalaMacchia ). L’unico vantaggio degli uomini di Benedetto arriva dopo tre minuti sul 7-8, ma da quel momento la Pielle cambia marcia, prima sale sul 17-10 e poi con una tripla sulla sirena di Lucarelli chiude il primo quarto avanti di 9 (27-18). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

