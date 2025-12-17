Trionfo di solidarietà per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara

Un evento emozionante celebra due decenni di impegno e solidarietà. Alla festa dei 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara, 500 cuori si sono uniti al Teatro Mediterraneo per sostenere i neonati della Federico II. Un trionfo di generosità e speranza, testimoniando come la solidarietà possa fare la differenza.

