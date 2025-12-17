Trionfo di solidarietà per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara
Un evento emozionante celebra due decenni di impegno e solidarietà. Alla festa dei 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara, 500 cuori si sono uniti al Teatro Mediterraneo per sostenere i neonati della Federico II. Un trionfo di generosità e speranza, testimoniando come la solidarietà possa fare la differenza.
: 500 cuori al Teatro Mediterraneo per i neonati della Federico II. Una serata magica, avvolta dall’emozione e dalla partecipazione, ha celebrato al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare il ventesimo anniversario della Fondazione Cannavaro Ferrara. Il Charity Christmas Show 2025 – Winter Edition si è . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: La Fondazione Cannavaro Ferrara ha 20 anni: martedì 16 evento nel Teatro Mediterraneo
Leggi anche: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan: tornerà ai Mondiali a distanza di 20 anni dal trionfo di Berlino
Savoldelli a 20 anni dal trionfo al Giro: «Ancora non esiste un Falco come me» - È nella tappa 11 da Marostica a Zoldo Alto, 150 km con in mezzo la scalata del Duran, che Paolo Savoldelli chiarisce che cosa è venuto a fare al Giro d’Italia numero 88. bergamo.corriere.it
EVENTO - "Napoli e Festival", trionfo di musica, teatro e solidarietà al Politeama, ecco tutti i premiati ift.tt/dbkjnwL x.com
Note di Solidarietà”: un trionfo di musica, emozioni e generosità al Comunale di Atri Un successo strepitoso per la quinta edizione del concerto _“Note di Solidarietà”_, promosso dalla Zona A – V Circoscrizione del Lions International_, guidata dalla President - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.