Fermo Sea Watch Italia risarcirà l' Ong

20.10 Il Tribunale di Palermo ha stabilito che la Ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave Sea Watch 3, avvenuto nel giugno del 2019. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave Carola Rackete, che il 29 giugno 2019 forzò il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti. Adesso lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali sostenute tra ottobre e dicembre del 2019, spese portuali e di agenzia, carburante e spese legali.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

