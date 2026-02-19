Alta Velocità in Tilt | Guasti e Ritardi Fino a 90 Minuti Firenze-Roma e Genova-Roma Disagi per i Viaggiatori

Il guasto a un treno ha causato forti ritardi sulla linea Firenze-Roma e Genova-Roma, creando disagi a centinaia di passeggeri. Nella serata di ieri, problemi tecnici hanno rallentato la circolazione, con ritardi che hanno raggiunto anche i 90 minuti. I viaggiatori si sono trovati bloccati in stazione o costretti a cercare soluzioni alternative, mentre i treni si sono accumulati in ritardo. La situazione ha causato confusione e lunghe attese lungo le tratte più trafficate. La compagnia ferroviaria sta lavorando per risolvere il problema.

Alta Velocità in Crisi: Ritardi Fino a 90 Minuti e Disagi Diffusi sulla Rete Ferroviaria Italiana. La rete ferroviaria italiana è stata colpita da forti disagi nella serata di ieri, 18 febbraio 2026, con ritardi fino a 90 minuti registrati sulle linee ad alta velocità Firenze-Roma e Genova-Roma. Un guasto a un treno merci nei pressi di Firenze e un problema tecnico tra Genova e Grosseto hanno causato interruzioni e accumulo di ritardi, mettendo a dura prova la capacità di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) di gestire l’emergenza e generando frustrazione tra i viaggiatori. Guasto a Rovezzano: Blocco del Traffico verso Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ritardi treni oggi fino a 90 minuti, Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata: “Atti dolosi”I treni dell’Alta Velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze rallentano fino a 90 minuti a causa di due atti dolosi scoperti questa mattina.

Guasto al Frecciarossa, linea Alta velocità Roma – Firenze in tilt: ritardi fino a 170 minutiA causa di un guasto tecnico nei pressi di Arezzo, la linea Alta Velocità Roma-Firenze ha subito significativi ritardi oggi, domenica 11 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.