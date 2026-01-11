Guasto al Frecciarossa linea Alta velocità Roma – Firenze in tilt | ritardi fino a 170 minuti

A causa di un guasto tecnico nei pressi di Arezzo, la linea Alta Velocità Roma-Firenze ha subito significativi ritardi oggi, domenica 11 gennaio. I treni Frecciarossa e Italo hanno registrato ritardi fino a 170 minuti, causando disagi ai passeggeri. La circolazione ferroviaria è temporaneamente in tilt, con interventi in corso per ripristinare la normale operatività.

Ritardi consistenti per Frecciarossa e Italo per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Arezzo che ha mandato in tilt la circolazione sulla linea ferroviaria Alta Velocità Roma - Firenze oggi domenica 11 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Treni, Alta velocità Roma-Firenze: ritardi fino a 150 minuti per guasto alla linea elettrica fra Gallese e Orte Leggi anche: Treni, linea Firenze-Bologna: guasto agli impianti, ritardi fino a 90 minuti sull’alta velocità Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Treni bloccati tra Foggia e Bari per guasto: cancellazione e ritardi di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity; Guasto alla linea elettrica, treni fermi sulla linea Bari-Foggia; I dieci treni peggiori d’Italia: perché tra Bari e Milano viaggiare in orario è un miraggio; Rientro dalle feste nel caos, treni fermi a Incoronata e pendolari esasperati. Guasto al Frecciarossa, linea Alta velocità Roma – Firenze in tilt: ritardi fino a 170 minuti - Ritardi consistenti per Frecciarossa e Italo per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Arezzo che ha mandato in tilt la circolazione sulla ... fanpage.it

Guasto sulla linea Milano-Venezia: pesanti ritardi dei treni - Molti convogli, sia regionali sia Frecciarossa, registrano ritardi anche superiori ai 30 minuti. quibrescia.it

Treni, guasto sulla Pescara-Bari: convogli fermi a Incoronata, disagi per i pugliesi in rientro a Milano e Roma. Cancellazione e ritardi di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity Guasto tecnico sulla Pescara-Bari: treni fermi a Incoronata, ancora ritardi e disa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.