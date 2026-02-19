Almeno 15 cadaveri di migranti sulle coste di Calabria e Sicilia

Nelle ultime ore, almeno 15 migranti sono stati trovati morti sulle spiagge di Calabria e Sicilia, causati da un tentativo di attraversamento del Mediterraneo che è finito in tragedia. Le autorità hanno recuperato i corpi di uomini e donne, molti dei quali erano ancora in mare. Le ricerche continuano per trovare eventuali sopravvissuti o altre vittime. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle rotte usate dai trafficanti e sui motivi di questa ennesima tragedia. La situazione resta critica lungo le coste italiane.

Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia negli ultimi giorni. Quindici persone che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo. A riferirlo il cartello delle ong. Sarebbe una delle conseguenze della furia del mare provocata dal Ciclone Harry nelle scorse settimane. Secondo le organizzazioni umanitarie sarebbero un migliaio i dispersi in mare. «Vite che si sono concluse ai confini dell’Europa. E queste sono solo quelle che vediamo», commenta Sea Watch. 🔗 Leggi su Feedpress.me

