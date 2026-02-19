Almeno 15 cadaveri di migranti sulle coste di Calabria e Sicilia
Nelle ultime ore, almeno 15 migranti sono stati trovati morti sulle spiagge di Calabria e Sicilia, causati da un tentativo di attraversamento del Mediterraneo che è finito in tragedia. Le autorità hanno recuperato i corpi di uomini e donne, molti dei quali erano ancora in mare. Le ricerche continuano per trovare eventuali sopravvissuti o altre vittime. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle rotte usate dai trafficanti e sui motivi di questa ennesima tragedia. La situazione resta critica lungo le coste italiane.
Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia negli ultimi giorni. Quindici persone che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo. A riferirlo il cartello delle ong. Sarebbe una delle conseguenze della furia del mare provocata dal Ciclone Harry nelle scorse settimane. Secondo le organizzazioni umanitarie sarebbero un migliaio i dispersi in mare. «Vite che si sono concluse ai confini dell’Europa. E queste sono solo quelle che vediamo», commenta Sea Watch. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Migranti, una scia di cadaveri sulle coste di Sicilia e CalabriaDecine di corpi vengono trovati lungo le spiagge di Sicilia e Calabria, una tragedia causata dai tanti naufragi di migranti nel Mediterraneo.
Calabria e Sicilia, le mareggiate trasportano sulla spiaggia più di 15 cadaveri di migrantiUna violenta mareggiata ha trascinato sulle spiagge di Calabria e Sicilia più di quindici corpi di migranti morti in mare, lasciando le autorità e i residenti senza parole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calabria e Sicilia, le mareggiate trasportano sulla spiaggia più di 15 cadaveri di migranti; Migranti, il mare restituisce altri 15 cadaveri al largo di Calabria e Sicilia; Migranti, le Ong: Almeno 15 cadaveri sono stati trovati sulle coste di Calabria e Sicilia; Dramma migranti, il mar Mediterraneo restituisce 15 cadaveri tra Sicilia e Calabria.
Il mare restituisce i cadaveri di 15 migranti tra Sicilia e CalabriaPer il cartello delle Ong sarebbe una delle conseguenze della tempesta provocata dal Ciclone Harry ... msn.com
Dramma migranti, il mar Mediterraneo restituisce 15 cadaveri tra Sicilia e Calabriabarcone migrantibarcone migranti Un dramma senza fine nel Mediterraneo: sarebbero almeno 15 i cadaveri ... msn.com
Allora. Da giorni non si ha più notizie di almeno 650 africani che dalla Tunisia aspettavano di imbarcarsi per l'Italia. Non rispondono più al telefono. Nel deserto non ci sono. Di altri 350 sono stati trovati i cadaveri dalle parti di Malta. Il sospetto è che dalla Tunis facebook