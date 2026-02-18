Migranti una scia di cadaveri sulle coste di Sicilia e Calabria
Decine di corpi vengono trovati lungo le spiagge di Sicilia e Calabria, una tragedia causata dai tanti naufragi di migranti nel Mediterraneo. Le imbarcazioni sovraccariche si capovolgono spesso, lasciando dietro di sé vittime che il mare restituisce a pezzi o in stato di decomposizione avanzata.
La legge del male Almeno tredici corpi restituiti dal mare lungo i versanti occidentali delle due regioni. Da Pantelleria a Scalea salme in avanzato stato di decomposizione. Sospetti sui naufragi del ciclone Harry C'è una scia di cadaveri lungo le coste occidentali di Sicilia e Calabria. Il mare continua a restituire corpi senza vita, in avanzato stato di decomposizione, a volte a pezzi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Calabria e Sicilia, le mareggiate trasportano sulla spiaggia più di 15 cadaveri di migrantiUna violenta mareggiata ha trascinato sulle spiagge di Calabria e Sicilia più di quindici corpi di migranti morti in mare, lasciando le autorità e i residenti senza parole.
Maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, uomini e mezzi Anas impegnati sulle statali colpite – Il videoAnas, parte del Gruppo FS Italiane, ha attivato interventi di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna a causa del maltempo provocato dal ciclone Harry.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Tentato stupro di una donna in un centro per migranti di Aidone: giovane arrestatoL’episodio si sarebbe verificato nei giorni scorsi. La vittima è un’italiana, madre di figli, impiegata nei servizi all’interno del centro. vivienna.it
Rapporto Onu: i migranti in Libia vittime di torture e stupriMigranti, rifugiati e richiedenti asilo in Libia sono vittime di «violazioni e abusi sistematici» dei diritti umani, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali e tratta di esseri umani. È il bilanci ... ilsole24ore.com
