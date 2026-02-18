migranti una scia di cadaveri sulle coste di sicilia e calabria

Decine di corpi vengono trovati lungo le spiagge di Sicilia e Calabria, una tragedia causata dai tanti naufragi di migranti nel Mediterraneo. Le imbarcazioni sovraccariche si capovolgono spesso, lasciando dietro di sé vittime che il mare restituisce a pezzi o in stato di decomposizione avanzata.

La legge del male Almeno tredici corpi restituiti dal mare lungo i versanti occidentali delle due regioni. Da Pantelleria a Scalea salme in avanzato stato di decomposizione. Sospetti sui naufragi del ciclone Harry C'è una scia di cadaveri lungo le coste occidentali di Sicilia e Calabria. Il mare continua a restituire corpi senza vita, in avanzato stato di decomposizione, a volte a pezzi.

Calabria e Sicilia, le mareggiate trasportano sulla spiaggia più di 15 cadaveri di migrantiUna violenta mareggiata ha trascinato sulle spiagge di Calabria e Sicilia più di quindici corpi di migranti morti in mare, lasciando le autorità e i residenti senza parole.

