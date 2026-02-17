Calabria e Sicilia le mareggiate trasportano sulla spiaggia più di 15 cadaveri di migranti

Una violenta mareggiata ha trascinato sulle spiagge di Calabria e Sicilia più di quindici corpi di migranti morti in mare, lasciando le autorità e i residenti senza parole. Le onde hanno portato a riva i resti di persone che tentavano di attraversare il Mediterraneo su barche non sicure, molti dei quali erano ancora in età giovane. La scoperta di questi cadaveri si aggiunge a una serie di incidenti che mettono in luce i rischi di chi cerca una vita migliore attraverso rotte pericolose.

La Morte Silenziosa del Mediterraneo: Oltre Quindici Cadaveri Ritrovati tra Calabria e Sicilia. Le coste di Calabria e Sicilia sono diventate, negli ultimi giorni, la straziante testimonianza di una tragedia migratoria che si consuma nel Mediterraneo. Le mareggiate, conseguenza del ciclone Harry, hanno restituito alla terra i corpi di oltre quindici persone, riaccendendo l’allarme sulla reale portata dei naufragi e sull’urgenza di una risposta più efficace. Le indagini sono in corso a Vibo Valentia, Paola e Trapani. Un Bilancio Tragico e le Denunce delle Associazioni. Il mare, agitato dal ciclone Harry, ha restituito alla costa calabrese e siciliana un numero crescente di vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu

Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

Ciclone Harry: devastante maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Allagamenti e mareggiate recordIl maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando allagamenti e mareggiate di rilevante intensità.

