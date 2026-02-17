Calabria e Sicilia le mareggiate trasportano sulla spiaggia più di 15 cadaveri di migranti
Una violenta mareggiata ha trascinato sulle spiagge di Calabria e Sicilia più di quindici corpi di migranti morti in mare, lasciando le autorità e i residenti senza parole. Le onde hanno portato a riva i resti di persone che tentavano di attraversare il Mediterraneo su barche non sicure, molti dei quali erano ancora in età giovane. La scoperta di questi cadaveri si aggiunge a una serie di incidenti che mettono in luce i rischi di chi cerca una vita migliore attraverso rotte pericolose.
La Morte Silenziosa del Mediterraneo: Oltre Quindici Cadaveri Ritrovati tra Calabria e Sicilia. Le coste di Calabria e Sicilia sono diventate, negli ultimi giorni, la straziante testimonianza di una tragedia migratoria che si consuma nel Mediterraneo. Le mareggiate, conseguenza del ciclone Harry, hanno restituito alla terra i corpi di oltre quindici persone, riaccendendo l’allarme sulla reale portata dei naufragi e sull’urgenza di una risposta più efficace. Le indagini sono in corso a Vibo Valentia, Paola e Trapani. Un Bilancio Tragico e le Denunce delle Associazioni. Il mare, agitato dal ciclone Harry, ha restituito alla costa calabrese e siciliana un numero crescente di vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu
Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.
Ciclone Harry: devastante maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Allagamenti e mareggiate recordIl maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando allagamenti e mareggiate di rilevante intensità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Ministero degli Affari Esteri a sostegno di Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal maltempo; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Maltempo al Centro-Sud, Calabria e Sicilia in crisi; Maltempo: allerta arancione in Calabria e Sicilia, gialla per otto regioni.
Allerta Meteo in Calabria e Sicilia: nuovo violento ciclone in arrivo tra lunedì e martedì. Attenzione a forte vento e mareggiate, ancora scuole chiuseUna nuova e violenta ondata di maltempo si appresta a colpire duramente il Sud Italia, mettendo in stato di massima allerta la Calabria e la Sicilia. Un profondo ciclone di origine atlantica punterà d ... strettoweb.com
Maltempo, in Sicilia esonda il fiume Imera, allerta anche in Calabria, Umbria e SardegnaIn provincia di Palermo l’esondazione del fiume Imera ha determinato la chiusura temporanea della statale 113. Situazione complessa anche in Calabria, dove sono attese forti piogge; in Umbria e ... fanpage.it
Allerta della Protezione civile in Campania, Sicilia, Calabria e nelle Marche. Crolla un tratto del lungomare a Bari facebook
Solidarietà per Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal maltempo e dal ciclone Harry. Scopri come contribuire con una donazione: esteri.it/it/sala_stampa… x.com