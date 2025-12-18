Almanacco | Sabato 19 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Benvenuti all’Almanacco di oggi, Sabato 19 Dicembre. Scopriamo gli eventi storici accaduti in questa giornata, i compleanni di personaggi famosi, il santo celebrato e il proverbio del giorno. Un’occasione per riflettere sul passato e prepararsi alle festività che si avvicinano, con l’ultimo scorcio di un anno che sta per concludersi.

Venerdì 19 Dicembre è il 354° giorno del calendario gregoriano, mancano 11 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Anastasio IProverbio di DicembreDicembre nevoso, anno fruttosoAccadde oggi1935 – Vengono commercializzati gli slip, un nuovo modello di mutande1945 – L'Austria diventa per.

