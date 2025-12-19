Almanacco | Venerdì 19 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 19 dicembre, giornata ricca di storia e significato, ci accompagna verso la fine dell’anno. Un giorno in cui si ricordano eventi passati, celebri compleanni e tradizioni popolari. Con il suo ritmo particolare, questo giorno si distingue per il suo ruolo nel calendario, invitandoci a riflettere sul passato e a prepararci alle ultime settimane dell’anno.

Venerdì 19 dicembre è il 354° giorno del calendario gregoriano, mancano 12 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Sant'Anastasio IProverbio di DicembreDicembre nevoso, anno fruttosoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1935 – Vengono commercializzati gli slip, un nuovo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

