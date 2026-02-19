Allungamento delle gambe a 9 anni | come funziona l’intervento e quando è necessario

Alfie Phillips, un bambino di nove anni, ha potuto correre e saltare più facilmente grazie a un intervento chirurgico innovativo. La causa di questa operazione risiede in una malformazione congenita alle gambe che ostacolava i suoi movimenti. L’intervento, eseguito nel Regno Unito, ha permesso di allungare le gambe del giovane, migliorando la sua mobilità. Questa tecnica all’avanguardia ha dato a Alfie la possibilità di svolgere attività che prima sembravano irraggiungibili. Ora, il bambino può vivere con maggiore libertà e senza limiti.

"Ora posso fare molte cose che prima non riuscivo a fare": la storia di Alfie, primo bambino britannico a sottoporsi a un allungamento femorale extramidollare Per un bambino di nove anni, correre senza difficoltà o saltare la corda può sembrare scontato. Per Alfie Phillips, invece, è il risultato di un intervento chirurgico innovativo che segna una svolta nella cura delle malformazioni congenite degli arti inferiori nel Regno Unito. Alfie è affetto da emimelia fibulare, una rara patologia congenita che colpisce meno di un neonato su 40.