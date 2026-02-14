Rissa con 4 coinvolti a Olginate | necessario l' intervento dei soccorsi

A Olginate, quattro persone si sono picchiate in via Barozzi, causando l’intervento dei soccorsi. La lite è scoppiata nel tardo mattino di oggi, sabato 14 gennaio, vicino a un locale frequentato da giovani, e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tra i coinvolti, alcuni sono rimasti feriti lievemente, e sul posto sono arrivati anche i volontari del 118.

Brutto episodio violento a Olginate. Nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 gennaio, è infatti scoppiata una rissa che ha coinvolto ben 4 persone in via Barozzi, nella zona del centro storico a lago dove in passato si erano già verificati episodi di cronaca dello stesso tipo. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto e soprattutto sulle motivazioni dello scontro. Il dato di fatto è che alle ore 11.35 è partito l'allarme ai soccorsi (inizialmente in codice rosso) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari del soccorso della vicina Calolziocorte, allertando inoltre i carabinieri della Compagnia di Merate.