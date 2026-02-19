All' ospedale Maggiore di Novara mancano 100 infermieri | la denuncia del sindacato

All'ospedale Maggiore di Novara, la carenza di almeno 100 infermieri deriva dalla mancanza di personale stabile. La Cgil denuncia che le assunzioni di soli 30 infermieri a termine non bastano a coprire i turni, portando molti a lasciare il lavoro. La situazione crea difficoltà nella gestione dei pazienti e aumenta la pressione sul personale rimasto. La direzione sanitaria ha confermato che le assunzioni temporanee non sono sufficienti a risolvere il problema. La priorit? resta trovare soluzioni durature per garantire il servizio.

Mancano infermieri, almeno 100 secondo la Cgil, all'ospedale Maggiore. Il sindacato in una nota fa sapere che "le recenti assunzioni di 30 unità a tempo determinato rappresentano una "goccia nel mare" che non risolve l'emergenza: molti dei nuovi assunti stanno già rassegnando le dimissioni per.