Fuga di infermieri dall' ospedale Maggiore | 7 licenziamenti in 20 giorni

Negli ultimi venti giorni, l’ospedale Maggiore di Novara ha registrato sette dimissioni di infermieri, come segnalato dal sindacato Nursind. La situazione evidenzia una crescente perdita di personale sanitario, sollevando preoccupazioni sulla continuità assistenziale e sulla gestione delle risorse umane all’interno della struttura. Questo fenomeno rappresenta un punto di attenzione per le autorità e le istituzioni sanitarie locali.

Continua la fuga degli infermieri dall'ospedale Maggiore di Novara.A denunciarlo è il sindacato Nursind, che spiega che dall'inizio di dicembre ben 7 infermieri hanno deciso di dimettersi. "Questa emorragia riguarda soprattutto giovani infermieri - dice il sindacato - che dovrebbero rappresentare.

