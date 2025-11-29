Ostia giardini didattici e aule verdi | riqualificati gli spazi esterni dell’Istituto Giuliano da Sangallo

Ostia, 29 novembre 2025 – Sono stati inaugurati gli spazi esterni dell’Istituto Comprensivo Giuliano da Sangallo completamente rinnovati. Grazie a una sinergia tra Roma Capitale, Municipio X, Save the Children e al sostegno di Ferrari, la scuola di Ostia Ponente può ora contare su cortili trasformati in giardini didattici, aule verdi pensate per l’apprendimento all’aperto e spazi che invitano alla socialità. “Quello che è stato realizzato qui ha un grande valore. È la concretizzazione dell’idea della bellezza come diritto e come strumento educativo. Una bellezza che insegna, che allena lo sguardo alla cura, che rende possibile immaginare futuri diversi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

