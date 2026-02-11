Frana a Niscemi consegnati i primi alloggi agli sfollati | l’intervento della Regione

La Regione Siciliana ha consegnato i primi alloggi agli sfollati di Niscemi, colpiti dalla frana. Sedici famiglie trovano un tetto dopo aver abbandonato le proprie case. La consegna ufficiale è avvenuta oggi, portando un po’ di sollievo a chi ha perso tutto.

Sedici abitazioni disponibili per le famiglie colpite. Sono sedici gli alloggi messi a disposizione dalla Regione Siciliana per accogliere le famiglie di Niscemi costrette a lasciare le proprie case a causa della frana che ha colpito il centro del comune in provincia di Caltanissetta. L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione, Renato Schifani, che ha informato il sindaco Massimo Conti, nominato soggetto attuatore delle misure a sostegno dei cittadini danneggiati. Il governatore si è recato nuovamente a Niscemi per un sopralluogo e per coordinare una riunione operativa con le istituzioni locali, finalizzata a rendere immediatamente operative le decisioni assunte dal governo regionale.

