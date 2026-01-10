Botta e risposta De Rossi-Allegri sullo scavetto di Pavlovic Dal Milan mi aspetto altro È il bello del calcio

Due giorni dopo il rigore sbagliato da Stanciu in Milan-Genoa, si riaccendono le discussioni sull’episodio di Pavlovic, protagonista di un intervento decisivo. De Rossi e Allegri hanno commentato lo scavetto dell’esterno serbo, evidenziando opinioni diverse. L’evento ha riaperto il dibattito sulle decisioni arbitrali e sull’imprevedibilità del calcio, confermando come anche episodi apparentemente minori possano suscitare riflessioni profonde nel mondo dello sport.

Sono ormai passati due giorni dal rigore sbagliato da Stanciu in Milan-Genoa al 99esimo, ma è un episodio che continua a far discutere, soprattutto per quanto fatto da Pavlovic pochi attimi prima del tiro dal dischetto. Il difensore serbo del Milan ha scavato una buca con il piede cercando di rovinare il punto di battuta, quattro volte col piede sinistro e due col destro. Un dettaglio che non è passato inosservato, tant'è che successivamente è stato ammonito per comportamento non regolamentare. Stanciu ha calciato altissimo il rigore e il match è terminato per 1-1, con il Genoa che ha sprecato la possibilità di fare bottino pieno a San Siro.

