Allegri post Milan-Como | Ci vuole molta calma Espulsione? Ho difeso Saelemaekers
Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria del Milan contro il Como, sottolineando la necessità di mantenere la calma. L’allenatore ha spiegato di aver difeso la scelta di espellere Saelemaekers, ritenendo l’intervento giustificato. Allegri ha aggiunto che i momenti di tensione sono normali in una partita difficile e ha chiesto ai suoi di concentrarsi sulla prossima sfida. Alla fine del match, ha insistito sull’importanza di gestire le emozioni in campo, anche dopo decisioni discutibili.
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Ci vuole sempre molta calma. Venivamo da due vittorie in trasferta, stasera affrontare il Como non era semplice. Nel primo tempo ha regnato l’equilibrio. Nel calcio ci sta commettere un errore, siamo andati sotto e la squadra ha avuto una bella reazione. Nel momento dell’1-1 potevamo sfruttare meglio alcune occasioni ma diciamo che abbiamo guadagnato un punto su Juventus, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
