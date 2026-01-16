Al termine di Como-Milan, Allegri ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di Maignan nel primo tempo e descrivendo il secondo come un’altra sfida. Ha anche spiegato la scelta di Leao come rigorista, evidenziando le decisioni prese durante la partita. Queste considerazioni forniscono un quadro chiaro sull’andamento della gara e sulle strategie adottate dai rossoneri.

Massimiliano Allegri, al termine di Como-Milan, recupero della sedicesima giornata di Serie A, ha analizzato la prestazione dei rossoneri intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni. LA PARTITA – «All’inizio avevamo qualche linea di passaggio buona poi in svantaggio ci siamo disuniti e abbiamo rischiato su qualche ripartenza e qualche inserimento. Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi ci siamo messi a 3 davanti e una volta tornati in parità ho preferito ricambiare». LEAO E IL RIGORE – «Voleva tirare lui è un rigorista come Nkunku, ma in quel momento mi sono sentito di far tirare Nkunku. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita»

