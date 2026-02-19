Allegri | Abbiamo guadagnato un punto su Juve Napoli e Roma E su Fabregas
Dopo l'1-1 casalingo col Como, Max Allegri arriva ai microfoni di Dazn col volto abbastanza sereno. "Bisogna avere molta calma: venivamo da due vittorie in trasferta, stasera non era semplice, era una partita dove nel primo tempo ha regnato l'equilibrio, poi nel calcio ci sta di fare errori e quindi siamo andati sotto. Ma la squadra ha avuto una bella reazione, abbiamo avuto un po' di situazioni che potevamo sfruttare meglio, però diciamo che abbiamo guadagnato un punto sulla Juventus, sul Napoli e sulla Roma, quindi bisogna pensare solamente a tornare alla vittoria domenica sera col Parma". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Massimiliano Allegri non finisce in prima pagina per questa dichiarazione ( strano) ma ha sentienziato dopo anni di polemiche! " il gol di Muntari era oggettivo, ma non abbiamo perso lo scudetto per quello" #allegri #juventus #milan facebook