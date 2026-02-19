Allegri ha commentato l'ultimo match, sottolineando che il Milan ha conquistato un punto in più rispetto a Juventus, Napoli e Roma, anche grazie alla presenza di Fabregas in campo. Il tecnico rossonero ha criticato l'episodio dell'espulsione di Saelemaekers, sostenendo che il belga stava ripartendo quando è stato fermato da Fabregas. Allegri ha anche scherzato sulla richiesta di scuse, dicendo che, se fosse così, lui si comporterebbe di conseguenza alla prossima azione. La discussione si è concentrata sulle decisioni arbitrali e sulle strategie di gioco.

Dopo l'1-1 casalingo col Como, Max Allegri arriva ai microfoni di Dazn col volto abbastanza sereno. "Bisogna avere molta calma: venivamo da due vittorie in trasferta, stasera non era semplice, era una partita dove nel primo tempo ha regnato l'equilibrio, poi nel calcio ci sta di fare errori e quindi siamo andati sotto. Ma la squadra ha avuto una bella reazione, abbiamo avuto un po' di situazioni che potevamo sfruttare meglio, però diciamo che abbiamo guadagnato un punto sulla Juventus, sul Napoli e sulla Roma, quindi bisogna pensare solamente a tornare alla vittoria domenica sera col Parma". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Abbiamo guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma...". E su Fabregas...

Milan, Allegri dopo il pareggio contro il Como: «Ci vuole sempre molta calma, guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma. Il calcio è bello perché c’è sempre un imprevisto»Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio del Milan contro il Como, spiegando che “ci vuole sempre molta calma”.

Allegri dopo Roma Milan: «Un punto importante guadagnato sul Napoli, vi spiego il perché dei cambi in attacco»Dopo il pareggio tra Roma e Milan, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato l'importanza del punto conquistato, sottolineando il motivo dei cambi in attacco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.