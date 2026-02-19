Allarme truffa del test d’intelligenza | A Bergamo decine di segnalazioni

A Bergamo, decine di persone hanno segnalato di essere state truffate durante un test di intelligenza, che si è rivelato una trappola. I malfattori attirano le vittime offrendo la possibilità di scoprire il proprio quoziente intellettivo, ma poi si approfittano delle persone per rubare soldi. La truffa si diffonde attraverso annunci online e social media, dove si promettono valutazioni gratuite o scontate. Le autorità invitano la popolazione a fare attenzione e a verificare sempre le fonti prima di fornire dati o denaro.

Truffati da un test di intelligenza. Capita anche questo nel mondo della truffa 2.0. Capita che mentre provi a misurare il tuo quoziente intellettivo, qualcuno si stia adoperando per alleggerire il tuo conto bancario. Adiconsum Bergamo negli ultimi tempi ha ricevuto decine di segnalazioni riguardanti il passaggio su siti apparentemente nomali – se non venati di una certa allure scientifica – e conseguenti addebiti non autorizzati sulla propria carta o conto online. Qualcuno si è trovato abbonato a servizi non richiesti, con notevoli difficoltà a disdirli. Pare che gli utenti maggiormente colpiti siano i possessori di una card Postepay “Quasi tutti i siti che promettono test di intelligenza online sono legati a una truffa che si basa su un interfaccia utente confusa per abbonare gli utenti senza che se ne rendano conto – avverte Mina Busi, presidente Adiconsum Bergamo -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

