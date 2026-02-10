Avellino sotto attacco truffa WhatsApp | decine di segnalazioni in poche ore
Avellino sta vivendo un’ondata di truffe via WhatsApp. Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno ricevuto decine di segnalazioni da parte di cittadini preoccupati. Molti ricevono messaggi sospetti che cercano di ingannarli, e la situazione sta creando agitazione tra la gente. La polizia invita a stare attenti e a non cliccare su link sospetti, mentre si cerca di capire come si stia diffondendo questa truffa.
Ad Avellino, nelle ultime ore, gli uffici delle forze dell’ordine hanno registrato un afflusso continuo di cittadini. Il motivo è sempre lo stesso: una truffa che si sta diffondendo rapidamente attraverso WhatsApp e che ha già prodotto numerose denunce.Come funziona il nuovo raggiro su WhatsAppIl.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
