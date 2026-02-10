Avellino sotto attacco truffa WhatsApp | decine di segnalazioni in poche ore

Avellino sta vivendo un’ondata di truffe via WhatsApp. Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno ricevuto decine di segnalazioni da parte di cittadini preoccupati. Molti ricevono messaggi sospetti che cercano di ingannarli, e la situazione sta creando agitazione tra la gente. La polizia invita a stare attenti e a non cliccare su link sospetti, mentre si cerca di capire come si stia diffondendo questa truffa.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.