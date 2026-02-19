Allarme listeria non mangiatele Scatta il ritiro urgente dai supermercati italiani | i lotti

Un richiamo urgente riguarda alcuni lotti di alimenti dopo che è stata trovata la presenza di listeria. La causa è l’identificazione di un’eventuale contaminazione nei prodotti alimentari venduti nei supermercati italiani. Le autorità sanitarie hanno deciso di ritirare immediatamente le confezioni sospette, che sono state già distribuite in diverse regioni. Le catene di negozi stanno rimuovendo gli articoli dai scaffali e invitano i clienti a controllare le date di scadenza. La preoccupazione cresce tra i consumatori che temono di averli già acquistati.

È uno di quei messaggi che nessuno vorrebbe leggere dopo aver fatto la spesa: un avviso secco, che mette in allerta e fa scattare subito la domanda più semplice (e più inquietante): "Ce l'ho anche io in frigo?". In queste ore, l'attenzione si concentra su alcuni prodotti amatissimi, spesso protagonisti di cene veloci e aperitivi improvvisati. Il punto è che non si parla di un difetto qualunque o di un'etichetta sbagliata: qui entra in gioco un rischio microbiologico segnalato nero su bianco. E quando compaiono certe parole, la prudenza diventa l'unica strada. Il richiamo che fa scattare l'allarme: cosa sta succedendo. Allerta alimentare # Listeria nel salame: prodotto richiamato e supermercati coinvolti Fate attenzione se lo avete acquistato: non mangiatelo e restituitelo **Pam Panorama** ha segnalato il richiamo