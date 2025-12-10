Contaminato non lo mangiate Scatta il ritiro dai supermercati italiani | l’allarme
Un lotto di pesto alla genovese è stato ritirato dai supermercati Coop in Italia a causa di un sospetto rischio microbiologico. L'allarme ha portato alla sospensione della vendita in via precauzionale, per tutelare la sicurezza dei consumatori. I dettagli sul richiamo e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di aggiornamento.
Un lotto di pesto alla genovese è stato ritirato dai supermercati Coop a causa di una possibile contaminazione microbiologica. L’allerta è stata diffusa direttamente dalla catena della grande distribuzione attraverso i propri canali ufficiali. Il prodotto coinvolto è il Pesto Fresco Genovese Senz’aglio, realizzato per Coop e venduto nei punti vendita del gruppo con il marchio Fior Fiore Coop. Si tratta di un richiamo precauzionale scattato nelle ultime ore. Il pesto interessato è commercializzato in vasetti di vetro da 130 grammi. Il lotto oggetto del ritiro è identificato dal numero 130 8001120665195, come indicato dalla comunicazione della stessa catena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
