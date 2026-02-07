ladri ancora in azione svaligiate due case

Due case sono state svaligiate nel pomeriggio vicino all’ospedale. I malviventi sono entrati in azione due volte nello stesso giorno, approfittando dell’assenza dei proprietari. Le forze dell’ordine sono già sul posto per le verifiche, ma finora non ci sono ancora arresti. La zona resta sotto stretta sorveglianza.

I ladri prendono di mira ancora una volta due abitazioni nei pressi dell’ ospedale entrambi i furti sono stati messi a segno nel pomeriggio. I colpi in via Tevere: il primo in un appartamento a piano terra dove ignoti sono entrati approfittando di una finestra lasciata con le tapparelle alzate e, dopo averla forzata, sono entrati in casa: hanno rovistato nei cassetti ma non hanno trovato nulla. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che hanno chiesto l’intervento della polizia. Poco distante, è stato messo a segno un altro furto con lo stesso modus operandi, il bottino è corso di quantificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel pomeriggio di ieri, 6 gennaio, si sono verificati due furti a Giugliano, in via Palumbo, nel parco Onoria.

