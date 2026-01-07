Aggressioni nel centro storico M5s | La città merita sicurezza vera non slogan

Il Movimento 5 Stelle esprime solidarietà alle vittime delle recenti aggressioni nel centro storico. La sicurezza della città deve essere una priorità concreta, non un semplice slogan. È fondamentale intervenire con politiche efficaci per garantire tranquillità e tutela a cittadini e professionisti, affrontando con serietà e impegno i problemi di ordine pubblico che interessano la nostra comunità.

Aggressioni personale. Asl parte civile in automatico e rimborso spese legali, Lazio approva mozione M5S - L’atto impegna la Giunta ad attivarsi affinché la costituzione di parte civile dell’Asl sia automatica alla denuncia sporta dall’operatore sanitario in caso di aggressione, prevedendo ulteriori azioni ... quotidianosanita.it

Aggressione nei Pronto Soccorso. Il M5S presenta mozione. Nursind: “Buon segno, ma servono i fatti” - La mozione impegna la Giunta ad attivarsi per incrementare il livello di sicurezza nei Pronto Soccors supportando le Aziende sanitarie nell'adozione di misure efficaci e durature, ma anche permettendo ... quotidianosanita.it

Èlivebresciatv. . Molte le aggressioni ad infermieri, medici, personale sanitario anche negli ospedali Bresciani. Ma il centrodestra in questo caso non chiede più sicurezza Non chiede che vengano ripristinati negli Ospedali i Posti di Polizia. Perché - facebook.com facebook

