Aggressioni nel centro storico M5s | La città merita sicurezza vera non slogan
Il Movimento 5 Stelle esprime solidarietà alle vittime delle recenti aggressioni nel centro storico. La sicurezza della città deve essere una priorità concreta, non un semplice slogan. È fondamentale intervenire con politiche efficaci per garantire tranquillità e tutela a cittadini e professionisti, affrontando con serietà e impegno i problemi di ordine pubblico che interessano la nostra comunità.
“Esprimiamo piena e sincera solidarietà al ragazzo di 14 anni brutalmente aggredito in pieno centro cittadino e alla sua famiglia, così come al giornalista Roman Henry Clarke, colpito da una tragedia personale profonda e oggi costretto a subire ulteriori atti di violenza e accanimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
