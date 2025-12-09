Bergamo l’allarme sicurezza Tentati furti e rapine in ville | Potenziare le forze dell’ordine

Bergamo affronta un crescente allarme sicurezza a causa di recenti tentativi di furto e rapina in ville di pregio. Palazzo Frizzoni chiede interventi più incisivi alle forze dell’ordine, dopo episodi come il tentato furto nella villa dell’immobiliarista Gianfederico Belotti e il furto violento ai danni dell’imprenditore Angelo Marini.

Bergamo – Palazzo Frizzoni scende in campo per chiedere più sicurezza, dopo il tentato furto nella villa dell'immobiliarista Gianfederico Belotti, avvenuto sabato sera nel quartiere Finardi (i due ladri sono fuggiti dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini di casa), e il furto ai danni dell'imprenditore trevigliese Angelo Marini, che il 27 novembre, nella sua villa, era stato legato e picchiato insieme ai due figli trentenni e alla moglie da una banda di malviventi (il bottino del colpo era stato di 200mila euro). «In città e in provincia servono più forze dell'ordine, non basta sostituire il turnover – il grido d'allarme della sindaca Elena Carnevali e dell 'assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni –.