Emergenza in una scuola a Milano | 12 bambini stanno male a mensa arrivano ambulanze e pompieri

Un'emergenza si è verificata questa mattina alla scuola francese Lycée Stendhal di Milano, quando 12 bambini si sono sentiti male durante il pranzo. La causa sembra essere stata un’intossicazione alimentare, probabilmente legata al pasto consumato poco prima. Sul posto sono arrivati immediatamente ambulanze e vigili del fuoco per prestare assistenza e trasportare i piccoli in ospedale. I genitori sono stati avvisati e si trovano già presso la scuola in attesa di aggiornamenti. La scuola ha sospeso le attività in attesa di ulteriori verifiche.

Momenti di grande paura all'interno di una scuola francese a Milano, Lycée Stendhal, nella tarda mattinata di giovedì, in via Laveno, in zona piazzale Segesta. A causa di una sostanza presente nell'aria, hanno spiegato i vigili del fuoco, 12 bambini e una cuoca sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Si trovavano tutti all'interno della mensa scolastica per il pranzo, quando hanno accusato il malore. Non è ancora chiaro che tipo di sostanza sia, di certo, fino ad ora, nessuno dei bambini coinvolti è stato ospedalizzato. Il 112 è stato avvertito alle 12.46. Sul posto, al civico 12, sono arrivati otto equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanze, automediche e autoinfermieristiche.🔗 Leggi su Milanotoday.it

