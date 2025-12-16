Milano operazione Interforze sgomberate 20 case occupate e non solo De Corato | finalmente lo Stato torna a fare la sua parte

A Milano, nel quartiere Lorenteggio, si sono conclusi servizi interforze che hanno portato allo sgombero di 20 case occupate e altre attività di contrasto alla criminalità. L’operazione, che ha coinvolto varie zone e stazioni metro, mira a rafforzare la sicurezza e ristabilire l’ordine nel quartiere. De Corato commenta positivamente il ritorno dell’azione dello Stato.

© Secoloditalia.it - Milano, operazione Interforze, sgomberate 20 case occupate (e non solo). De Corato: finalmente lo Stato torna a fare la sua parte Oggi nel quartiere Lorenteggio di Milano, in particolare nell'area di Via Quarti e nelle zone limitrofe, nonché presso le Stazioni Metropolitane Bisceglie e Bande Nere, si sono svolti servizi interforze finalizzati alla repressione di fenomeni di criminalità e dei reati contro il patrimonio, al contrasto delle occupazioni abusive, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla presenza irregolare di cittadini stranieri sul territorio. E allora: 241 gli operatori impegnati, che hanno consentito di controllare 628 persone (289 stranieri e 339 italiani), di cui 14 accompagnate in Questura e 2 messe a disposizione dell'Ufficio Immigrazione.

